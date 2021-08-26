"Есть куда стремиться": IT-специалист Зыков рассказал об активном развитии отрасли в Петербурге

Санкт-Петербург стал признанным лидером подготовки кадров в сфере программирования, заявил глава города Александр Беглов.

С Бегловым согласился директор Ассоциации профессиональных пользователей сетей и мессенджеров, журналист Владимир Зыков. По словам эксперта, в городе большое количество отличных IT-специалистов. По его словам, сейчас отрасль в Петербурге активно развивается, а власти помогают создать условия и возможности для формирования сектора.

"На сегодняшний день в Питере создаются все необходимые условия для развития IT-сектора и IT-кадров. На этом останавливаться нельзя, городу на Неве есть куда стремиться, чтобы делать жизнь айтишников лучше", — цитирует Зыкова "ПолитЭксперт".

Как отметил журналист, в городе есть много высокопрофессиональных специалистов, а представляющие Петербург люди часто побеждают на различных конкурсах программирования. Зыков добавил, что для продвижения отрасли в ИТМО проходит много мероприятий по развитию цифрового направления и стартапов.