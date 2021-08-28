Кедми объяснил, почему американцы бегут из Афганистана

Соединенные Штаты Америки хотели бы, чтобы Афганистан, расположенный достаточно близко от России и от Китая, оставался проамериканской страной, но у им уже не хватает ни сил, ни ресурсов, чтобы поддерживать его в этом состоянии.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» рассказал израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми, по словам которого именно нехватка сил и ресурсов является той причиной, по которой американцы спешно бегут из Афганистана.

Америка, по словам Кедми слишком распылила силы по всему миру и теперь столкнулась с нехваткой ресурсов, в том числе и военных.

Главное направление, на котором США намерены сосредоточить все оставшиеся силы – это Китай, который американцы считают своим главным геополитическим противником, напомнил Кедми.

«Поэтому, чтобы остаться на основном направлении, которое у них есть, — это Китай и попытка остановить Китай, — они вынуждены уходить из других частей света, в которые они вошли, будучи уверенными в своей беспредельной мощи и абсолютной безнаказанности», — объяснил политолог.

В заключение эксперт отметил, что все проблемы США возникают из-за их злых замыслов по отношению к Китаю и Российской Федерации, а также из-за того, что они оказались значительно более слабыми, чем сами ожидали.

wikipedia.org / Jeffrey Alexander via The U.S. Army

Напомним, ранее американские конгрессмены от Республиканской партии заявили, что президент США Джо Байден, допустивший позорное и катастрофическое бегство из Афганистана, в ходе которого американцы не просто бросили своих союзников, оставили талибам* (представителям запрещенной в РФ террористической группировки) оружие и военную технику на миллиарды долларов, но и понесли потери среди своих военнослужащих, должен уйти с поста главы государства.

* Талибы — члены террористической группировки «Талибан»1, деятельность которой запрещена в Российской Федерации решением Верховного суда.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации