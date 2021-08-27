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Болгар возмутило заявление главы их МИД на «Крымской платформе»

Болгар возмутило заявление главы их МИД на «Крымской платформе»

Читатели болгарской газеты «Гласове» дружно осудили министра иностранных дел Болгарии Светлана Стоева за его выступление на прошедшей в Киеве «Крымской платформе».

Саммит «Крымская платформа», который украинские власти организовали, чтобы обсудить с иностранными партнерами стратегию «возвращения Крыма» в состав Украины, прошел в понедельник, 23 августа.

Гостями на мероприятии стали представители более 40 иностранных государств и международных организаций, в том числе и министр иностранных дел Болгарии Светлан Стоев, который заверил Киев в том, что София продолжит настаивать на украинской принадлежности полуострова и не согласится с его вхождением в состав РФ.

Однако, болгарских читателей возмутила такая позиция главы МИД.

«Пусть это чучело берет винтовку и шагает освобождать Крым. Идиот», — написал комментатор под ником «Пушка на рамо».

Другой интернет пользователь – passer-by – назвал министра психопатом, и отметил, что тот поехал в Киев защищать неофашизм, и при этом ни слова не сказал о правах болгар и русских. При этом комментатор отметил, что практически никто в Болгарии не знает о трагических событиях, происходящих в Донбассе, где весной нынешнего года беспилотник ВСУ убил пятилетнего ребенка. Также почти никто в Болгарии ничего не знает о сотнях других жертв среди мирного населения Донбасса – женщинах, стариках, инвалидах.

«Читая болгарские СМИ, можно подумать, что в Донбассе живут только «пророссийские сепаратисты», а мирного населения нет. Поэтому так называемую «европейскую» общественность совсем не расстраивает тот факт, что мирных жителей расстреливают украинские фашисты», — подчеркивает passer-by.

Болгар возмутило заявление главы их МИД на «Крымской платформе»
twitter.com  / @MFABulgaria

По словам комментатора «изчегъртайте Радев», министр Стоев, выступая в Киеве, не сильно задумывался о том, что он говорит, а просто выполнял инструкции своего начальника – президента Болгарии Румена Радева, который проводит в стране антироссийскую политику, стремясь порадовать проевропейские партии. А еще остающихся в Болгарии русофилы-социалисты, которые безропотно согласились на синергию с США, по его словам, явно страдают раздвоением личности.

«Это результат вступления Болгарии в НАТО и ЕС без референдума, одни пустые разговоры с утра до вечера и обострение отношений с Россией», — отметил пользователь под ником «баба мара».

А «До Ежко Бежко» добавил, что Болгария, будучи бедной страной, не может выйти из Евросоюза и НАТО, а значит ей приходится следовать в общем фарватере западного политического курса.