Болгар возмутило заявление главы их МИД на «Крымской платформе»

Читатели болгарской газеты «Гласове» дружно осудили министра иностранных дел Болгарии Светлана Стоева за его выступление на прошедшей в Киеве «Крымской платформе».

Саммит «Крымская платформа», который украинские власти организовали, чтобы обсудить с иностранными партнерами стратегию «возвращения Крыма» в состав Украины, прошел в понедельник, 23 августа.

Гостями на мероприятии стали представители более 40 иностранных государств и международных организаций, в том числе и министр иностранных дел Болгарии Светлан Стоев, который заверил Киев в том, что София продолжит настаивать на украинской принадлежности полуострова и не согласится с его вхождением в состав РФ.

Однако, болгарских читателей возмутила такая позиция главы МИД.

«Пусть это чучело берет винтовку и шагает освобождать Крым. Идиот», — написал комментатор под ником «Пушка на рамо».

Другой интернет пользователь – passer-by – назвал министра психопатом, и отметил, что тот поехал в Киев защищать неофашизм, и при этом ни слова не сказал о правах болгар и русских. При этом комментатор отметил, что практически никто в Болгарии не знает о трагических событиях, происходящих в Донбассе, где весной нынешнего года беспилотник ВСУ убил пятилетнего ребенка. Также почти никто в Болгарии ничего не знает о сотнях других жертв среди мирного населения Донбасса – женщинах, стариках, инвалидах.

«Читая болгарские СМИ, можно подумать, что в Донбассе живут только «пророссийские сепаратисты», а мирного населения нет. Поэтому так называемую «европейскую» общественность совсем не расстраивает тот факт, что мирных жителей расстреливают украинские фашисты», — подчеркивает passer-by.

twitter.com / @MFABulgaria

По словам комментатора «изчегъртайте Радев», министр Стоев, выступая в Киеве, не сильно задумывался о том, что он говорит, а просто выполнял инструкции своего начальника – президента Болгарии Румена Радева, который проводит в стране антироссийскую политику, стремясь порадовать проевропейские партии. А еще остающихся в Болгарии русофилы-социалисты, которые безропотно согласились на синергию с США, по его словам, явно страдают раздвоением личности.

«Это результат вступления Болгарии в НАТО и ЕС без референдума, одни пустые разговоры с утра до вечера и обострение отношений с Россией», — отметил пользователь под ником «баба мара».

А «До Ежко Бежко» добавил, что Болгария, будучи бедной страной, не может выйти из Евросоюза и НАТО, а значит ей приходится следовать в общем фарватере западного политического курса.