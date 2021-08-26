МИД РФ сообщил, что с социологом Шугалеем все в порядке

Находящийся в Афганистане российский социолог и ученый Максим Шугалей вышел на связь, сообщили в МИД РФ.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, с главой Фонда защиты национальных ценностей Максимом Шугалеем все в порядке.

"С Шугалеем все нормально. Связь есть", — рассказала спикер ведомства.

Социолог прилетел в Кабул 25 августа для изучения ситуации и проведения исследования. Днем 26 августа около аэропорта афганской столицы произошел теракт, в результате которого погибли люди, многие также получили ранения.

Ранее российская певица Татьяна Буланова сообщила, что не могла дозвониться до Шугалея после теракта в Кабуле. По словам артистки, она набирала социолога, но он не вышел на связь.