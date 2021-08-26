Стали известны соперники "Зенита" по групповому этапу Лиги чемпионов

Определились команды, с которыми петербургский "Зенит" сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Лондонский "Челси", туринский "Ювентус" и шведский "Мальме" стали соперниками "Зенита" по групповому этапу главного клубного турнира Европы. Петербургский клуб выступит в группе H. Стоит отметить, что "Челси" является действующим победителем турнира и Суперкубка Европы.

Даты матчей "Зенита" в Лиге чемпионов станут известны позже. Клуб из Северной столицы единственный из всех российских участвует в турнире. Московские "Спартак" и "Локомотив" сыграют в Лиге Европы.