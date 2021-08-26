Онколог объяснил, как отличить обычную головную боль от опасных заболеваний

Головная боль может возникать по разным причинам, в том числе и из-за опасных заболеваний. Об этом рассказала врач-онколог Екатерина Кобякова.

По словам специалиста, у головной боли могут быть свои отличия в зависимости от характера ее происхождения. Так, например, это один из первых признаков возникновения опухолей головного мозга. В таком случае у человека могут наблюдаться дополнительные симптомы, в том числе, тошнота, потеря равновесия и даже эпилептические припадки.

Эти симптомы также характерны при инсульте. Однако на его острое состояние могут указывать резкая и беспричинная головная боль сдавливающего характера, мышечная слабость, искривление улыбки и дезориентация в пространстве, передает aif.ru.