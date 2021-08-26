"Дети должны быть в безопасности": депутат Вострецов о работе Беглова со школами

Оснащение школ системами контроля доступа позволит защитить учеников от бытовых инцидентов, заявил депутат Государственной думы Сергей Вострецов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов по итогам совещания по подготовке к новому учебному году заявил, что свыше 90% школ города на Неве оснащены такими системами, в том числе видеонаблюдением. Дошкольные образовательные учреждения и школы находятся под защитой частных охранных предприятий, подчеркнул градоначальник.

"Дети должны быть в безопасности, это всем понятно. Время меняется. Обстановка в мире такая напряженная. Только посмотрите, терроризм опять поднимает голову. Неизвестно, с какими вызовами придется столкнуться", — отметил Вострецов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Всего в Петербурге на сегодняшний работает 687 государственных школ и 1049 государственных детских садов. В этом году планируют ввести в эксплуатацию 11 новых школьных зданий и 26 детсадов.