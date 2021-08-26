Директор театра Вахтангова объявил о снижении цен на билеты

Цены на билеты в театр имени Вахтангова снизились на 35%, заявил директор Кирилл Крок. Стоимость будет меньше, чем до пандемии коронавируса.

В беседе с изданием NEWS.ru Крок пояснил, что театр не может не учитывать материального положения зрителей, которые не в состоянии платить высокую цену за билеты. Поднимать цены, пояснил собеседник, никто не планирует до тех пор, пока ситуация в экономике не стабилизируется.

До COVID-19 стоимость билетов доходила до 10 тыс. билет. В настоящий момент самый дорогой билет в партере стоит 6,5 тыс. рублей, однако есть и более дешевые варианты, добавил Крок.