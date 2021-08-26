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Подписчики Певчих раскритиковали ее за отказ дать интервью "Эху Москвы"

Подписчики Певчих раскритиковали ее за отказ дать интервью "Эху Москвы"

Мария Певчих категорически отказывается приходить на интервью к главному редактору "Эха Москвы" Алексею Венедиктову. За это ее раскритиковали собственные подписчики.

Соратница осужденного Алексея Навального заявила, что ни за что не станет разговаривать ни с Венедиктовым, ни с другими корреспондентами радиостанции. По словам Певчих, ей не о чем беседовать с теми, кто готов предоставить чиновникам "право на 50 минут вранья", не задавая неудобных вопросов.

Многие пользователи Сети не разделили этой принципиальной позиции и отметили, что воспользоваться временем в эфире федеральной площадки можно для продвижения своей повестки, пишут "Народные Новости".

"Или у вас много других каналов воздействия на аудиторию? Журналистика не должна быть за власть или против власти", — обращаются к Певчих подписчики.

Бывшие сотрудники ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) неоднократно обвиняли Венедиктова в "продажности" за то, что в блогах на "Эхе" возможность высказаться есть и у оппозиционеров, и у чиновников, и у политиков.

Сам главный редактор также высказывал претензии к расследованиям структур Навального — например, к их незаконному приобретению конфиденциальной информации. Несмотря на это, он готов пригласить Певчих на интервью наравне с другими гостями.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России