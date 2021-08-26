Baijiahao: отказ России от доллара заставил США оправдываться перед Германией

США без объяснения причин отказали Германии в проведении аудита хранящегося в американских хранилищах немецкого золота, чем вызвали бурную реакцию у экспертов китайского издания Baijiahao. По их мнению, подобный жест доставит массу неприятностей Вашингтону и лишь спровоцирует другие страны искать альтернативу доллару.

Аналитики обратили внимание, что за последние месяцы мировые центральные банки приобрели более 300 тонн золота, что на 60% превысило показатели 2020 года. Это говорит о том, что доверие к доллару и другим валютам снизилось, а интерес к драгоценным металлам, напротив, повысился, констатировали в издании.

«Слабость и ненадежность американского доллара побудила страны искать альтернативы», — утверждают обозреватели из Китая.

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В Baijiahao указали, что одним из таких государств стала Россия, которая за последние несколько лет в несколько раз увеличила свой золотой запас. Это привлекло внимание других инвесторов, точно так же начавших снижать свою зависимость от активов США.

На этом фоне Берлин решил вернуть свои золотые запасы, которые хранились в банках Вашингтона, Лондона и Парижа. Процесс был запущен в 2017 году, и Германии удалось возвратить большую часть золота в свои хранилища.

Не так давно ФРГ обратился к правительству США с просьбой провести независимый аудит, чтобы выяснить судьбу своего золота, однако получил неожиданный отказ.

«Когда Германия захотела проверить оставшееся в США золото, ее просьба была отклонена без нормального объяснения причин», — рассказали китайские эксперты.

По их мнению, нежелание американцев допускать в свои хранилища другие страны говорит о том, что им есть что скрывать. Кроме того, запущенный Россией отказ от доллара — весьма неприятный сюрприз для США, который может лишь ускорить закупку золота иностранными центральными банками и поиск ими альтернативы доллару.