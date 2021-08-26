Превосходство российских подлодок «Ясень» стало печальной новостью для США

Несмотря на схожесть конструкций многоцелевой атомной подводной лодки проекта «Ясень» и американской проекта «Вирджиния», российские субмарины по своим характеристикам все же превосходят американских конкурентов.

Такое мнение в материале для американского издания Naval News излагает военный эксперт по подводным силам Х.И.Суттон, который провел сравнительный анализ характеристик российской подлодки «Ясень-М» и американской «Вирджинии»

«Ясень», по словам эксперта, несмотря на то, что по конструкции действительно схож с «Вирджинией», разрабатывался специально для крылатых ракет, а значит обладает большими возможностями по сравнению с меньшей по размеру и более легкой американской субмариной.

Подводная лодка проекта «Ясень», напоминает издание, имеет водоизмещение 14 тысяч тонн, а ее максимальная скорость достигает 35 узлов -65 километров в час. Кроме того, «Ясень» оснащен новейшим атомным реактором, который позволил снизить уровень шума, издаваемого подлодкой, и сделать ее незаметной для гидроакустических систем, которые использует Запад. Также новейший реактор позволил увеличить срок службы подлодки до 30 лет.

Комментируя эту информацию, старший научный сотрудник Сэм Абодо раздраженно написал в комментариях в сети микроблогов Twitter:

«Сегодня прозвучали очень печальные новости для Военно-морских сил США. «Ясень» — это единственная подлодка, которая с таким большим количеством боеприпасов ведет себя настолько тихо и незаметно. Мы уже столкнулись с проблемой, когда выяснили, что ее невозможно засечь на наших системах наблюдения».

wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin / vitalykuzmin.net / CC BY-SA 4.0

При этом военный эксперт Суттон сообщает, что на подлодке «Ясень» может быть размещено большое количество боеприпасов – по 36 ракет Р-800 «Оникс» и 3М14К «Калибр». Таким образом против 72 ракет на российской субмарине, на американской модифицированной «Вирджинии» - Блок V, которая является самой современной из всех подводных лодок ВМС США, может быть размещено лишь 66 ракет.

К тому же, по словам эксперта, российская субмарина, скорее всего, будет вооружена гиперзвуковым оружием раньше, чем подобное оружие поставят на американскую подлодку. В частности, ранее успешно испытанная гиперзвуковая противокорабельная управляемая ракета 3М22 «Циркон», предположительно является совместимой с подлодкой «Ясень-М», и с другими современными российскими боевыми кораблями. А «Циркон», напомнил Суттон, развивает скорость более 8 Махов и может поражать цели на расстоянии до 1500 километров.