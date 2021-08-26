Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Превосходство российских подлодок «Ясень» стало печальной новостью для США

Превосходство российских подлодок «Ясень» стало печальной новостью для США

Несмотря на схожесть конструкций многоцелевой атомной подводной лодки проекта «Ясень» и американской проекта «Вирджиния», российские субмарины по своим характеристикам все же превосходят американских конкурентов.

Такое мнение в материале для американского издания Naval News излагает военный эксперт по подводным силам Х.И.Суттон, который провел сравнительный анализ характеристик российской подлодки «Ясень-М» и американской «Вирджинии»

«Ясень», по словам эксперта, несмотря на то, что по конструкции действительно схож с «Вирджинией», разрабатывался специально для крылатых ракет, а значит обладает большими возможностями по сравнению с меньшей по размеру и более легкой американской субмариной.

Подводная лодка проекта «Ясень», напоминает издание, имеет водоизмещение 14 тысяч тонн, а ее максимальная скорость достигает 35 узлов -65 километров в час. Кроме того, «Ясень» оснащен новейшим атомным реактором, который позволил снизить уровень шума, издаваемого подлодкой, и сделать ее незаметной для гидроакустических систем, которые использует Запад. Также новейший реактор позволил увеличить срок службы подлодки до 30 лет.

Комментируя эту информацию, старший научный сотрудник Сэм Абодо раздраженно написал в комментариях в сети микроблогов Twitter:

«Сегодня прозвучали очень печальные новости для Военно-морских сил США. «Ясень» — это единственная подлодка, которая с таким большим количеством боеприпасов ведет себя настолько тихо и незаметно. Мы уже столкнулись с проблемой, когда выяснили, что ее невозможно засечь на наших системах наблюдения».

Превосходство российских подлодок «Ясень» стало печальной новостью для США
wikipedia.org  / Vitaly V. Kuzmin / vitalykuzmin.net / CC BY-SA 4.0

При этом военный эксперт Суттон сообщает, что на подлодке «Ясень» может быть размещено большое количество боеприпасов – по 36 ракет Р-800 «Оникс» и 3М14К «Калибр». Таким образом против 72 ракет на российской субмарине, на американской модифицированной «Вирджинии» - Блок V, которая является самой современной из всех подводных лодок ВМС США, может быть размещено лишь 66 ракет.

К тому же, по словам эксперта, российская субмарина, скорее всего, будет вооружена гиперзвуковым оружием раньше, чем подобное оружие поставят на американскую подлодку. В частности, ранее успешно испытанная гиперзвуковая противокорабельная управляемая ракета 3М22 «Циркон», предположительно является совместимой с подлодкой «Ясень-М», и с другими современными российскими боевыми кораблями. А «Циркон», напомнил Суттон, развивает скорость более 8 Махов и может поражать цели на расстоянии до 1500 километров.