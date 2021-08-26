Очевидцы сняли на видео взрыв в воинской части Казахстана

Чрезвычайное происшествие случилось на территории складских помещений в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана. Там находится воинская часть.

По официальным данным, взрыв зафиксировали недалеко от города Тараз, который граничит с Киргизией. Власти распорядились эвакуировать граждан из домов, что расположены рядом со складами.

В минобороны республики пока не установили, из-за чего случилось происшествие. По данным ведомства, в здании хранились преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Сначала там начался пожар, а позже произошел взрыв.