Политолог Захаров назвал причину возобновления атак "Исламского государства" в Ливии

Группировка "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая организация) возобновила атаки на территории Ливии. Причины этого назвал политолог Дмитрий Захаров.

Некоторое время назад на контрольно-пропускном пункте, где находились бойцы 128-й пехотной бригады Ливийской национальной армии (ЛНА), произошел взрыв, передает ФАН. Ответственность за инцидент взяли боевики ИГ1, заявив, что он был направлен против фельдмаршала Халифы Хафтара и его людей.

Это событие стало лишь одним из ряда атак, которые брало на себя "Исламское государство" за последнее время. Захаров уверен, что причиной активизации террористов стала заморозка операции "Аль-Карама" ("Достоинство") в 2020 году. По его словам, это развязало радикалам руки, позволив им угрожать не только Ливии, но и соседним государствам.

"Единственные, кто в Ливии способен остановить конфликт и дать мир государству, — это Халифа Хафтар и ЛНА. Если бы не приостановили освободительную операцию армии против террористов, то регион уже был бы свободен от боевиков", — считает аналитик.

Захаров утверждает, что в данный момент Триполи находится в крайне уязвимом состоянии непрекращающегося много лет конфликта. В случае если правительство страны не будет принимать решительные меры против активности ИГ, государство может стать площадкой для террористического хаба, который затронет всю Северную Африку.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации