В Омске планируют благоустроить территорию на месте четырех свалок

Благоустроенная территория появится на месте четырех свалок в Омске. Об этом рассказала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Четыре свалки, площадь которых составляет 180 гектаров, планируют рекультивировать в городе. На их месте появится благоустроенная территория, сообщила в беседе с телеканалом "360" Абрамченко, которая посетила Омскую области с главой ППК "Российский экологический оператор" Денисом Буцаевым в рамках рабочего визита.

Территория четырех свалок войдет в федеральный проект "Чистая страна" национальной программы "Экология". Так, вместо скопления мусора, жители увидят "зеленый холм" и благоустроенное пространство, объяснила вице-премьер.