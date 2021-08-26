Политолог Перенджиев связал антироссийские вбросы Запада по ЦАР с теневой экономикой США

Беспочвенные информационные вбросы, направленные против России, наглядно демонстрируют беспринципность США, заявил политолог Александр Перенджиев.

Эксперт обратил внимание на попытки американских журналистов дискредитировать деятельность российских инструкторов в Центральноафриканской Республике. По его словам, США развернули против России полномасштабную информационную кампанию. Более того, ради достижения своих целей Вашингтон не брезгует методами гитлеровских нацистов.

"Они недалеко ушли от системы пропаганды Геббельса и действуют точь-в-точь по ее лекалам: "скажи 1000 раз одно и то же, и люди начнут в это верить". Кроме того, американцы боятся, что их граждане узнают правду и окажутся не на стороне правительства", — приводит слова аналитика Федеральное агентство новостей.

По его словам, журналисты в Соединенных Штатах стали заложниками Белого дома и действуют в интересах властей. Так, задача масс-медиа заключается лишь в формировании информационного фона, который способен защитить интересы Вашингтона. Дело в том, что успехи антитеррористических операций России серьезно беспокоят американские элиты, которые за счет различных вооруженных группировок сформировали "надстройку над теневой экономикой" в нестабильных государствах.