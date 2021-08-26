Видео с моментом взрыва в аэропорту Кабула появилось в Сети

Видеокадры взрыва вблизи аэропорта в столице Афганистана опубликовали очевидцы.

Страшная трагедия унесла жизни не менее 13 человек, среди которых были дети. Еще десятки получили травмы. Ситуация с террористами в Афганистане ухудшилась после вывода из страны американских войск.

Силовики запрещенной в РФ террористической группировки "Талибан" пошли в наступление на крупные города страны. Когда они вошли в Кабул, то объявили об окончании войны.

Лидер Афганистана Ашраф Гани сбежал. Некоторые страны начали эвакуировать своих сотрудников через единственный в государстве аэропорт в Кабуле. Сейчас он находится под контролем США и их союзников из НАТО.