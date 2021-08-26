Захарова: россияне не находились в аэропорту Кабула во время взрыва

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала серию взрывов в столичном аэропорту Афганистана.

По ее словам, внешнеполитическое ведомство располагает данными, что взрыв устроил террорист-смертник. В результате происшествия два человека погибли, еще 15 получили различные травмы. В их число вошли и военнослужащие США. Российские граждане не присутствовали в аэропорту в момент взрыва, резюмировала она.

Стоит отметить, что ситуация в Афганистане резко обострилась после вывода из региона армии США. "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в России) захватил контроль над Кабулом.