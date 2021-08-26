Карасев рассказал о реальном отношении Европы к Украине

Европейский Союз не принимает Украину в свой состав, потому что просто не считает ее равной прибалтийским или восточноевропейским государствам.

Такое мнение в эфире «4 канала» высказал украинский политолог, глава «Института глобальных стратегий» Вадим Карасев, который напомнил, что принятые в состав Евросоюза в конце 1990-х годов и начале 2000-х страны Восточной Европы получили щедрое финансирование от стран-«локомотивов» ЕС. И именно эта помощь помогла новым членам ЕС быстро интегрироваться в его состав.

Но Украину ключевые страны Евросоюза – в первую очередь западноевропейские государства – не считают своей, и поэтому не хотят принимать ее в ЕС.

«Польша, страны центрально-восточной Европы, Балтия – они свои, поэтому их можно было брать сначала ассоциированными членами, потом кандидатами в члены, финансировать, — напомнил Карасев. — Кто деньги будет давать?».

Структурные и региональные фонды, по словам эксперта, стремятся уменьшить неравенство территорий. Но, если все территории в ЕС станут равными, то жители восточноевропейских и прибалтийских стран все поедут в Западную Европу, тем более, что они и так все из Европы, Венгрии, Литвы, Латвии и Эстонии туда уже едут. Поэтому, объяснил Карасев, в Евросоюзе стремятся выровнять социально-культурное и социально-экономическое неравенство. Многие европейские страны из числа новых членов ЕС обязаны своим стремительным экономическим ростом грантовой, то есть бесплатной, помощи со стороны структурных фондов Евросоюза.

«Так что, когда мы говорим об успешности Польши, успешности Венгрии (ну, Болгария, Румыния менее успешны), Чехии или Словакии, мы должны учитывать эту ситуацию», — заключил Карасев.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Напомним, ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд, вернувшись из Киева, где она принимала участие в «Крымской платформе», заявила, что Украина еще как минимум 20 лет не сможет стать членом Евросоюза и НАТО, так как еще не готова к этому. При этом Кальюлайд предостерегла соотечественников от инвестиций в украинскую экономику, заявив, что они могут просто потерять свои деньги «из-за коррумпированности украинских судов».