Российский социолог Шугалей не выходит на связь после прогремевших в Кабуле взрывов

Социолог Максим Шугалей, находящийся в Кабуле, перестал отвечать на телефонные звонки после взрывов, которые прогремели в аэропорту города.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей не выходит на связь после двух взрывов на территории воздушной гавани, об этом сообщила российская певица Татьяна Буланова. Отмечается, что корреспондентам издания "Народные Новости" также не удалось дозвониться до ученого.

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По информации СМИ, в результате инцидента погибли как минимум 13 человек, среди них — граждане США. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство".