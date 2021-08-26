Врач Виктор Зуев назвал вакцинацию золотым правилом борьбы с COVID-19 

Главный научный сотрудник НИЦ имени Н. Ф. Гамалеи, профессор Виктор Зуев рассказал о главном правиле борьбы с коронавирусной инфекцией.

По мнению специалиста, одного ношения масок не хватит, чтобы справиться с болезнью. Лекарства и иммунные средства не идут в сравнение с прививкой. Мало просто беречься и носить средства индивидуальной защиты, заявил специалист.

"Помните одно золотое правило, закон такой. Против любой вирусной инфекции нет ничего эффективнее, кроме вакцины", — отметил Зуев в беседе с NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что "Спутник V" усиливает защиту через полгода. При этом ученые считают, что нельзя сдвигать или отменять ревакцинацию, сообщает телеканал "360".