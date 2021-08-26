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Комиссия по этике IWF вынесла выговор директору Федерации тяжелой атлетики США

Комиссия по этике IWF вынесла выговор директору Федерации тяжелой атлетики США

Исполнительному директору Федерации тяжелой атлетики США Филу Эндрюсу вынесли выговор. Ранее он критиковал российского коллегу Максима Агапитова.

Журналисты ТАСС опубликовали сообщение пресс-службы Международной федерации тяжелой атлетики (EDC IWF), в котором говорится о результатах рассмотрения жалобы члена исполкома организации Максима Агапитова. Он выразил недовольство критикой в свой адрес со стороны Фила Эндрюса.

Представители EDC IWF объявили исполнительному директору Федерации тяжелой атлетики США выговор. Стоит отметить, что до этого он обращался к IWF и МОК, указывая на нарушения Агапитовым правил CAS. В связи с этим Агапитов некоторое время не мог получить аккредитацию на летние Олимпийские игры в Токио.