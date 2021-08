Турне Харрис по Юго-Восточной Азии усилило эффект от провала США в Афганистане

На фоне крайне непростой для Вашингтона ситуации в Афганистане вице-президент США Камала Харрис отправилась в семидневное турне по странам Юго-Восточной Азии.

Эта поездка была призвана отвлечь всеобщее внимание от кабульского кризиса. Однако эксперты обратили внимание, что Харрис, которую еще недавно называли потенциальным преемником Джо Байдена, на самом деле не имеет ни малейшего представления о том, как вести переговоры со «специфичным» регионом.

Особый интерес общественности — даже больше, чем само содержание переговоров— привлекла серия «аномальных инцидентов со здоровьем» двух американских послов, которых пришлось эвакуировать из Вьетнама на родину. Из-за этого пришлось отложить более чем на три часа вылет Харрис из Сингапура в Ханое.

Все это, по сути, не только продемонстрировало неготовность США обеспечить сохранность своих сограждан за рубежом, но и усилило эффект от провала американской политики в Афганистане.

Бросили на амбразуру

Вопросы о компетентности первой в истории США женщины вице-президента появились в начале июня этого года. Тогда Харрис отправилась в двухдневное зарубежное турне (первое на этой должности) по двум странам Центральной Америки.

В Гватемале и Мексике Харрис должна была, с одной стороны, закрепить за собой роль лидера на международной арене, с другой — начать на практике решать миграционный кризис. К тому моменту поток нелегальных мигрантов стал рекордным за последние 15 лет — только за апрель было задержано около 180 тыс. человек на американо-мексиканской границе.

И, надо сказать, на вице-президента возлагались особые надежды, ведь она сама выросла в семье иммигрантов из Ямайки и Индии. Тем обидней прозвучали призывы Харрис к нелегалам даже не пытаться попасть в Северную Америку.

Примечательно, что сама Харрис так и не посетила проблемные участки границы на юге страны и не пообщалась с местными жителями. На вопрос ведущего телеканала NBC Лестера Холта о том, когда же она, наконец, это сделает, демократка с улыбкой заявила, что не понимает, о чем речь.

— У вас есть планы посетить границу?

— Мы были на границе. Мы были на границе.

— Вы не были на границе.

— … и я не была в Европе. Я не понимаю, о чем вы говорите.

Cringe. Kamala Harris doesn't get it.



Holt: "Do you have any plans to visit the border?"



Harris: "We've been to the border. We've been the border."



Holt: "YOU haven't been to the border."



Harris: ".....and I haven't been to Europe. I don't understand the point you're making." pic.twitter.com/fFXMf8X0b6