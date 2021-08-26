Турне Харрис по Юго-Восточной Азии усилило эффект от провала США в Афганистане

На фоне крайне непростой для Вашингтона ситуации в Афганистане вице-президент США Камала Харрис отправилась в семидневное турне по странам Юго-Восточной Азии.

Эта поездка была призвана отвлечь всеобщее внимание от кабульского кризиса. Однако эксперты обратили внимание, что Харрис, которую еще недавно называли потенциальным преемником Джо Байдена, на самом деле не имеет ни малейшего представления о том, как вести переговоры со «специфичным» регионом.

Особый интерес общественности — даже больше, чем само содержание переговоров— привлекла серия «аномальных инцидентов со здоровьем» двух американских послов, которых пришлось эвакуировать из Вьетнама на родину. Из-за этого пришлось отложить более чем на три часа вылет Харрис из Сингапура в Ханое.

instagram.com / kamalaharris

Все это, по сути, не только продемонстрировало неготовность США обеспечить сохранность своих сограждан за рубежом, но и усилило эффект от провала американской политики в Афганистане.

Бросили на амбразуру

Вопросы о компетентности первой в истории США женщины вице-президента появились в начале июня этого года. Тогда Харрис отправилась в двухдневное зарубежное турне (первое на этой должности) по двум странам Центральной Америки.

В Гватемале и Мексике Харрис должна была, с одной стороны, закрепить за собой роль лидера на международной арене, с другой — начать на практике решать миграционный кризис. К тому моменту поток нелегальных мигрантов стал рекордным за последние 15 лет — только за апрель было задержано около 180 тыс. человек на американо-мексиканской границе.

flickr.com / U.S. Customs and Border Protection

И, надо сказать, на вице-президента возлагались особые надежды, ведь она сама выросла в семье иммигрантов из Ямайки и Индии. Тем обидней прозвучали призывы Харрис к нелегалам даже не пытаться попасть в Северную Америку.

«Я хочу быть откровенной с народом в регионе, которые думают о совершении этого опасного похода к американо-мексиканской границе. Не приходите. Не приходите. Я думаю, если вы придете к нашей границе, то вас развернут назад», — заявила она.

Примечательно, что сама Харрис так и не посетила проблемные участки границы на юге страны и не пообщалась с местными жителями. На вопрос ведущего телеканала NBC Лестера Холта о том, когда же она, наконец, это сделает, демократка с улыбкой заявила, что не понимает, о чем речь.

— У вас есть планы посетить границу?

— Мы были на границе. Мы были на границе.

— Вы не были на границе.

— … и я не была в Европе. Я не понимаю, о чем вы говорите.

Cringe. Kamala Harris doesn't get it.



Holt: "Do you have any plans to visit the border?"



Harris: "We've been to the border. We've been the border."



Holt: "YOU haven't been to the border."



Harris: ".....and I haven't been to Europe. I don't understand the point you're making." pic.twitter.com/fFXMf8X0b6 — Andrew Clark (@AndrewHClark) June 8, 2021

Ведущие СМИ сошлись во мнении, что миграционный вопрос — тема вовсе не шуточная, и возмутились чересчур легкомысленным поведением Харрис.

К слову, столь же неоднозначную реакцию у вице-президента вызвал вопрос одного из журналистов относительно ситуации в Афганистане, где власть захватила запрещенная на территории РФ террористической организация «Талибан»1. США пообещали до 31 августа эвакуировать своих граждан.

Однако происходящее, казалось, слегка забавляло второе лицо США.

«Погодите, погодите. Все успокойтесь, — сказала Харрис перед вылетом в Сингапур, смеясь. — Сейчас у нас не может быть более высокого приоритета. И, в частности, главным приоритетом является обеспечение безопасной эвакуации американских граждан, афганцев, которые работали с нами, афганцев, находящихся в группе риска, включая женщин и мужчин, детей».

Она под кайфом?



Вице-президент США Камала Харрис в прекрасном расположении духа отвечает на вопросы журналистов про американских военных, оказавшихся в ловушке в Афганистане:



«Погодите, погодите. Успокойтесь все» — сказала Харрис и рассмеялась



Ждет отставки Джо. Все по плану pic.twitter.com/7BnPG1GRhA — AnitvelA ???? (@panalevtina) August 25, 2021

По словам профессора политологии Рэдфордского Университета Григория Йоффе, Харрис «пускается в неконтролируемый смех» каждый раз, когда ей задают неудобные вопросы. Причем это не идет ей на пользу, поскольку серьезно «урезает» ее политический потенциал и бросает тень на общую компетентность США.

«Ее нервный смех сейчас сравнивают с диагнозом Джокера. Если это ее прием, то он чрезвычайно недальновидный. Потому что в Америке это называют фальшью. Раньше с этой точки зрения непобедимой была Хиллари Клинтон. Сегодня Харрис побила этот рекорд», — заявил профессор в эфире RTVI.

Азиатский курс

Тем не менее Байден доверил своему заместителю еще одну непростую задачу — отправиться в турне по чрезвычайно важному для Вашингтона региону — Южной Азии. Так, 23 августа Харрис провела переговоры с президентом Сингапура Халимой Якоб и премьер-министром Ли Сяньлуном. В ходе поездки она отметила, что США настроены на укрепление безопасности в регионе для противодействия растущему влиянию Китая.

При этом сингапурские власти, напротив, не хотят занимать чью-либо сторону в конфликте и стремятся сбалансировать отношения с Вашингтоном и Пекином. Более того, они считают усилия по «сдерживанию» Пекина контрпродуктивными.

wikipedia.org / ASDFGHJ/CC BY-SA 2.0

Именно поэтому в вопросе с Китаем США делают ставки на Ханой, который спустя 50 лет после вьетнамской войны стал одним из главных партнеров Вашингтона в Азии. На это указывает и намерение Белого дома передать Вьетнаму еще один миллион доз вакцины от коронавируса (вдобавок к 5 млн) и оказать помощь в размере $23 млн для борьбы с пандемией.

«Нам нужно найти способы усилить давление на Пекин, чтобы он соблюдал Конвенцию ООН по морскому праву, и найти ответ на его запугивания и чрезмерные морские претензии», — заявила Харрис президенту Вьетнама Нгуену Суану Фукому.

Впрочем, китайские журналисты считают, что Харрис попросту пытается вбить клин между КНР и странами Юго-Восточной Азии. Обвиняя Пекин в запугивании, Вашингтон лицемерит, поскольку сам же предъявляет незаконные претензии в отношении Южно-Китайского моря.

wikipedia.org / lorie shaull / CC BY-SA 2.0

По мнению политологов, Байден возложил на плечи Харрис самые неблагодарные миссии. В Юго-Восточной Азии вице-президент должна была исправить ошибки 45-го американского лидера Дональда Трампа, которого неоднократно обвиняли в игнорировании этого региона.

«Но судя по ее заявлениям, по манере вести переговоры она абсолютно не понимает, как ведутся переговоры в этих странах, у которых масса своей специфики. И у США нет никаких крупных политических игроков, которые могли бы на равных вести переговоры с азиатскими партнерами», — отметил профессор Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

Теперь же Харрис фактически предлагает Вьетнаму и Сингапуру вступить в конфликт с Китаем, однако сама же нарушает равновесие между своими партнерами, предлагая Ханою большую финансовую поддержку.

«США опять пытаются посадить на иглу кредитов, но не дают возможности развиваться самостоятельно. Вьетнам — страна другого свойства и уровня развития и уже не идет на такие простые подачки», — констатировал эксперт.

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Неудача за неудачей

Несмотря на отчаянное желание США отвлечь внимание общественности от кабульского кризиса, важность азиатского турне Харрис померкла на фоне поспешного вывода американских войск из Афганистана.

Впрочем, кое-какой интерес к визиту вице-президента США в Азию все же возник — правда, совсем не по тому поводу, по которому Вашингтону хотелось бы. Журналисты задались вопросом, почему вылет Харрис из Сингапура в Ханой был задержан более чем на три часа.

Оказалось, что незадолго до этого из Вьетнама эвакуировали двух американских дипломатов «из-за аномальных инцидентов со здоровьем». В дипмиссии не указали, кто из сотрудников пострадал и в чем это выражалось.

Global Look Press / Bai Xueqi / Xinhua

Однако, по мнению журналиста телекомпании NBC Джоша Ледермана, речь шла о так называемом «гаванском синдроме» — якобы дипломаты слышали «странные звуки». Впервые таинственное заболевание выявили в 2016 году на Кубе. Послы США испытывали звуковые галлюцинации, боль в ушах, тошноту, сильные головные боли, усталость и бессонницу.

Что касается самой Камалы Харрис, то с ней «все в порядке», отметила ее пресс-секретарь Симона Сандерс. Хотя теперь стало очевидно, что у США далеко не все в порядке с обеспечением безопасности собственных же сотрудников за рубежом.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации