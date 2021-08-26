Экс-хоккеист "Спартака" и сборной СССР Владимир Шадрин скончался в 73 года

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Владимир Шадрин умер в 73-летнем возрасте.

Пресс-служба московского "Спартака" сообщила о смерти бывшего форварда столичного клуба Владимира Шадрина. Прославленный хоккеист скончался на 74-м году жизни. Сегодняшний матч "Спартака" с китайским клубом "Куньлунь Ред Стар" начнется с минуты молчания в память о Шадрине.

В составе столичного клуба он трижды становился чемпионом СССР по хоккею. Причина смерти Шадрина пока не озвучивалась. Информация о месте и дате его похорон будет опубликована позже.