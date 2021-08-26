Суд дал Милову десять дней на удаление недостоверных данных о Пригожине

Московский городской суд оставил в силе наказание для Владимира Милова. Сторонник блогера Алексея Навального не смог выиграть апелляцию по иску бизнесмена Евгения Пригожина.

Соратник заключенного блогера Алексея Навального подал апелляцию на решение Черемушкинского районного суда после поражения в битве с бизнесменом Пригожиным. Предприниматель одержал победу в деле о защите чести, достоинства и деловой репутации, однако Милов решил обжаловать решение по иску. Суд вновь встал на сторону бизнесмена и оставил решение о наказании в силе.

"Постановление о признании сведений, распространенных ответчиком, недостоверными, оскорбительными и порочащими подтверждено как законное и обоснованное и вступило в силу", — сообщает пресс-служба компании "Конкорд".

Согласно постановлению, Милов обязан удалить данные, порочащие честь и достоинство Евгения Пригожина. Кроме того, сторонник Навального должен возместить бизнесмену моральный ущерб. Милову даны десять дней на исполнение распоряжения суда.