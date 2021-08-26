Корнейчук предупредил украинцев о тяжелой зиме без российского газа

Украине, вместо того, чтобы думать о будущем российского газопровода «Северный поток – 2», следовало бы подумать о приближающейся зиме и о том, как ее пережить.

Об этом в эфире украинского телеканала «НАШ» заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук, рассуждая о ситуации с «Северным потоком – 2» и о перспективах транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года.

Как отметил эксперт, заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель о будущем рынка природного газа являются очень абстрактными в том, что касается интересов Украины. Поэтому самой Украине следовало бы не фантазировать о том, что новый российский газопровод в Европу в течение нескольких ближайших десятилетий может оказаться неактуальным, а подумать о своем ближайшем будущем, например, о том, как не замерзнуть зимой.

«Мы говорим, что газ не будут поставлять через 20–25 лет по "Северному потоку – 2", что потом будут какие-то другие источники. Я говорю: ребята, расслабьтесь. Давайте эту зиму переживем», — подчеркнул Корнейчук.

После того, как осенью 2021 газопровод «Северный поток – 2» будет запущен в эксплуатацию и начнет поставлять газ из РФ в Европу напрямую по дну Балтийского моря, это сразу скажется на физическом объеме голубого топлива, идущего через газотранспортную систему Украины. Это значит, что Украина может лишится возможности отбирать из магистрального газопровода топливо для своих нужд, как она делала с 2015 года, называя этот забор российского газа «европейским реверсом».

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По мнению Дмитрия Корнейчука, в этой ситуации приближающаяся зима может стать для украинцев очень тяжелой.

«Судя по сигналам, которые исходят из Москвы, подозреваю, что этой зимой мы столкнемся с тем, что у нас не будет газа внутри страны, потому что мы его берем из транзитной трубы. Москва пустит газ по "Северному потоку – 2", а там (в украинской ГТС) ослабит давление. И мы узнаем, что никакого европейского газа, который мы закупаем на Западе, не существует», — объяснил политолог соотечественникам.

Поэтому, по его словам, украинцам надо сосредоточится на своих проблемах, пережить предстоящую зиму, и уже потом разглагольствовать о будущем российского газопровода.

Напомним, в декабре 2019 года Россия и Украина заключили пятилетний контракт на продолжение транзита газа по украинской газотранспортной системе. Согласно условиям контракта, «Газпром» должен прокачивать по украинской трубе не менее 40 миллиардов кубометров газа в год, или оплачивать прокачку именно этого объема, даже если физически прокачанный объем окажется меньше. Именно второй пункт, по мнению украинских экспертов, грозит Украине тем, что Россия, оплачивая транзит согласно своим обязательствам, снизит давление в украинской ГТС до критически низких значений, лишив тем самым страну доступа к топливу.