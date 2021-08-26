Террористы ИГИЛ подтвердили свою причастность к взрыву в Кабуле

Представители движения "Исламское государство" (террористическая организация, запрещенная в РФ) подтвердили свою причастность к взрыву в аэропорту Кабула.

Радикалы заявили, что им не нравится Эмират. Террористы призвали к созданию исламского государства Хоросан. Представители ИГИЛ1 грозят новыми терактами. По сути боевики запрещенной организации взяли на себя ответственность за атаку на аэропорт в столице Афганистана.

Руководитель АНО "Евразийский институт молодежных инициатив" Дмитрий Захаров в беседе с Федеральным агентством новостей высказался о возрастающей активности ИГИЛ. Террористы взяли ответственность за взрыв в Ливии, который произошел 22 августа. Эксперт связал активизацию ИГ1 с приостановкой операции "Аль-Карама".

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации