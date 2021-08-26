Медиагруппа "Патриот" и газета "МК в Крыму" объявили о сотрудничестве

"Патриот" и еженедельная газета "МК в Крыму" начали совместную партнерскую работу, о чем сообщил глава медиагруппы Николай Столярчук.

"МК в Крыму" — это еженедельная газета про общественно-политическую жизнь Крымского полуострова. Первый ее тираж состоялся в 2014 году, когда населению вернувшегося в состав Российской Федерации региона был необходим независимый источник информации, который смог бы объективно вещать о происходящих событиях.

"Наша медиагруппа открывает новые горизонты. Считаю, что издание не нуждается в особом представлении, так как газета ведет свою историю с 1919 года и знакома многим поколениям в стране" — приводятся слова Столярчука на официальном сайте Медиагруппы "Патриот" .

Главный редактор Майк Львовски сообщил, что издание "МК в Крыму" стремится обратить внимание местного населения на проблемы полуострова и рассказать о животрепещущих темах, которые волнуют жителей региона.