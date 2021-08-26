Неизвестный бросил коктейль Молотова в офис украинского омбудсмена

В офис уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека, расположенный в столице, бросили бутылку с зажигательной смесью.

В полиции сообщили, что инцидент произошел в 15:10 по местному времени, огнем были повреждены двери помещения и крыльцо. Человек, бросивший зажигательную смесь, задержан, при нем были обнаружены другие взрывчатые вещества.

О пострадавших среди работников и посетителей офиса не сообщается. Следственные работы в отношении задержанного продолжаются, его мотивы пока неизвестны.