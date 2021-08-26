Пригожин высказался о мародерстве и бегстве американцев после прихода талибов

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал визит главы Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея в Афганистан и бегство американцев из страны.

Социолог Максим Шугалей ранее направился в Кабул, чтобы оценить реальную обстановку в стране. Пресс-служба компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте" опубликовала комментарий Пригожина, который рассказал о впечатлениях главы ФЗНЦ от поездки в афганскую столицу.

"Звонил Максим Шугалей из Афганистана, хвастался, что погода отличная. Люди очень приветливые. В Кабуле царит воодушевление — выгнали проклятых американцев. Американцы бегут как крысы, подумав, что корабль тонет, а он не утонул, и это была не пробоина, просто капитан с мостика на их грязные морды пописал. Макс говорит, что бегут в истерике, хватая вещи (кстати, американцы — в своем амплуа, хватают не только свое, но и то, что плохо лежит)", — заявил бизнесмен.

Пригожин также отметил, что большинство афганцев, работавших на американцев, тоже предпринимают попытки сбежать из страны. Однако американцы их с собой не берут.

"При первом шухере бросили своих подельников. По информации (от моих друзей в Конгрессе США), американская армия оставила на территории Афганистана имущества более чем на 80 миллиардов долларов, а вся афганская операция обошлась в 2 триллиона", — процитировали Пригожина в пресс-службе компании "Конкорд".

Бизнесмен добавил, что в Кабуле Шугалей проводит встречи и спокойно может находиться на улицах города.

Шугалей ранее заявил, что решился на поездку, чтобы своими глазами увидеть происходящее в стране и провести социологическое исследование.