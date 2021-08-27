«Предмет торга». На что готовы свердловские власти ради Универсиады в Екатеринбурге

Власти Свердловской области придумали способ, как привлечь уральских олигархов к финансированию XXXII летних Всемирных студенческих игр, которые намечены на август 2023 года. Вице-губернатор региона Олег Чемезов предложил изъять «персональный подоходный налог» с восьми бизнесменов. Вырученные деньги целевым образом пойдут на строительство деревни Универсиады, передает URA.RU.

Ранее подготовка к Играм оказалась под угрозой срыва из-за отказа правительства РФ на 99% обеспечивать строительство нового жилого микрорайона для участников Универсиады. Премьер-министр России Михаил Мишустин поставил свердловским властям условие: для того, чтобы получить федеральные средства, нужно найти спонсоров, которые профинансируют треть стоимости проекта, а это 8 млрд рублей.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в разговоре с «Политикой Сегодня» такой подход чиновников назвал «раскулачиванием». Он раскритиковал идею налогового маневра, заявив, что бизнес не должен «оплачивать идеи власти».

екатеринбург.рф / Официальный портал Екатеринбурга

«И если кто-то порадуется, что прижали олигархов, это только сейчас олигархов прижали. Потом прижмут тех, кто менее богатый, потом прижмут средний класс, потом всех задушат. Это же только начать. Любое упрощение бизнес-процессов, оно в конце концов ведет к военному коммунизму и продразверстке. Поэтому мне все это не нравится. И сама идея Универсиады, это очень похоже на пир время чумы», — пояснил Ройзман.

Однако формулировка «сверхдоходы» вовсе не означает повышение налоговых ставок для олигархов, пояснил «Политике Сегодня» депутат Госдумы VII созыва от Свердловской области Андрей Альшевских. По его словам, властям потребуется лишь убедить бизнесменов оформить прописку в регионе. Дальше все сделает закон, который устанавливает, что отчисления НДФЛ граждан пополняют бюджет по месту постоянной регистрации.

«Вопрос в другом. Для того, чтобы убедить представителей бизнеса пойти на такой налоговый маневр, мы должны понимать, что за этим будут стоять определенные договоренности, о которых мы вряд ли с вами узнаем. А именно определенные какие-то бонусы в виде, может быть, налоговых льгот для предприятий, которые осуществляют свою деятельность на территории Свердловской области. То есть это уже предмет торга и договоренностей», – считает собеседник «ПС».

Политик подчеркнул, что предметом торга могут стать не только налоговые преференции, но и здания в центральной части города, в которых на сегодняшний день располагаются корпуса крупнейшего на Урале федерального университета имени Ельцина (УрФУ).

ТАСС / Сорокин Донат

О том, что они опустеют после Универсиады-2023, стало известно еще осенью прошлого года. Тогда в региональном правительстве сообщили, что по окончанию Всемирных студенческих игр все объекты новой деревни, включая пять студенческих общежитий, спортивный комплекс и медицинский центр, перейдут в собственность УрФУ.

Здания, которые освободятся после переезда в новый кампус, могут представлять для олигархов больший интерес, чем льготы, считает Альшевских.

«С одной стороны я ничего в этом такого не вижу, я считаю, что это один из вариантов, он имеет место быть, его можно и нужно обсуждать. А с другой стороны хотелось бы, чтобы были более ясные и четкие правила игры, чтобы получилась не игра в одни ворота, а это было на взаимовыгодных условиях», – отметил народный избранник.

ТАСС / Сорокин Донат

По информации уральских журналистов, имена восьмерых бизнесменов для спонсирования строительства деревни Универсиады премьер-министр РФ отбирал лично. Возглавил список руководитель ГК «Синара» Дмитрий Пумпянский, одна из компаний которого как раз выступает генеральным подрядчиком строительства.

Также Мишустин якобы предложил привлечь к финансированию гендиректора Уральской горно-металлургической компании Андрея Козицына, состояние которого Forbes оценил в $6,3 млрд, президента УГМК Искандера Махмудова, занимающего 16 место в рейтинге богатейших россиян. Кроме того, в списке значится глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин, занимающий 17 место в рейтинге Forbes, и совладелец Evraz Group Александр Абрамов с состоянием в $7,6 млрд. Фамилии еще трех олигархов неизвестны.