Представитель «Справедливой России – За правду» сорвал теледебаты

Предвыборные дебаты в эфире телеканала «Крым24» закончились, не успев начаться. Говоря о природных богатствах России, кандидат в депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» по Добровскому одномандатному избирательному округу № 20 Симферопольского района Олег Северненко внезапно прервал выступление и покинул студию.

«Правда в том, что на сегодняшний день Россия является богатейшей страной со своими природными ресурсами, со своей богатой историей. Правда в том, что эти ресурсы используются и продаются на… Честно, я прошу прощения. Честно, я переволновался. Не смогу… Можно остановить эфир?» — поинтересовался спикер.

Ведущая попыталась настроить Северненко на продолжение дебатов, однако представитель «Справедливой России – За правду» отказался говорить и вышел из кадра.

Справка ПС

C 17 по 19 сентября в России пройдут выборы в органы власти разного уровня, в том числе в Госдуму VIII созыва. Кандидатами в депутаты нижней палаты парламента зарегистрированы представители следующих партий: ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости, «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди», «Единая Россия».