Преобразившийся российский Крым восхитил популярного украинского журналиста

Известный украинский журналист и блогер Павел Кухаркин впервые побывал в Крыму после воссоединения полуострова с Россией. Он остался доволен поездкой в туристический регион.

Блогер YouTube-канала Klymenko Time в прошлом году переехал из Киева в Москву, но по-прежнему чувствует себя украинцем. Более того, журналист акцентирует внимание, что вещает на украинскую аудиторию. В российском Крыму он побывал впервые и поделился впечатлением с местным СМИ.

"Я планировал приехать сюда еще в прошлом году через территорию Украины, чтобы не нарушать законодательство, но коронавирус внес свои коррективы", — признается Кухаркин.

По его словам, с последнего визита блогера в Крым, полуостров сильно преобразился. Журналист заявил, что аэропорт в Симферополе потрясающий. Отдельно выделил трассу "Таврида", по которой комфортно ездить. Он своими глазами увидел, что множество объектов строится или реконструируется, акцентировав внимание на парке в Ялте.

"Видно, что работа идет, полуостров живет. Нет тотальной оккупации, репрессий, упадка, как доносят украинские медиа. Если коронавирусные ограничения снимут, то и туристов будет еще больше, в том числе из Украины. Крым всегда радовал красивыми видами, теплым морем. Сейчас еще радует неплохими изменениями", — пришел к выводу украинский журналист.

Блогер рассказ изданию "Октагон Медиа" и о фейках, охотно распространяемых некоторыми украинскими СМИ. В качестве примера он привел историю пожилой женщины, которой якобы не хватало трех рублей на мороженое и она просила денег у прохожих. Кухаркин заинтересовался репортажем и разобрался в ситуации.

"Я сделал выпуск, разоблачающий этот сюжет: оказалось, что дело было в Харькове. Многие люди в возрасте по старой привычке называют гривны рублями. После моего выпуска представители телеканала извинились и удалили это видео", — объяснил журналист.

Он резюмировал, что подобных историй про Крым на Украине много, так как никому не выгодно говорить правду про полуостров. К тому же, практически все СМИ находятся в руках олигархов. Независимых журналистов в стране, по словам Кухаркина, осталось очень мало.