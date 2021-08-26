Афганские журналисты назвали взрыв в аэропорту атакой смертника

Детонация возле ворот кабульского аэропорта могла произойти по вине смертника, сообщают афганские журналисты.

Они приводят информацию очевидцев. Также представители СМИ обнародовали данные о звуках стрельбы. В результате инцидента травмы получили граждане Афганистана. Сведений о пострадавших американцах нет.

Ранее о возможном теракте в воздушной гавани афганской столицы сообщал замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи. По словам чиновника, взрыв могли организовать боевики "Исламского государства" (организация признана террористической и запрещена в России).