Больше 30 миллионов пенсионеров получат по 10 тысяч рублей до начала сентября

В конце следующей недели российские пенсионеры получат единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на банковскую карту. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

«Те же граждане, кто получает пенсию с помощью доставки на дом, "Почты России" — это 12,7 млн человек — получат выплату начиная с 3 сентября. Выплата не будет учитываться в общем доходе семьи и не повлияет на получение других мер соцподдержки», — сказал министр.

Котяков добавил, для получения указанной суммы пенсионерам не потребуется собирать справки и заполнять заявления — это забота Пенсионного фонда РФ. В ПФР разъяснили, что выплаты будут осуществляться на основании имеющихся данных.

Отметим, что инициатива о выплатах была выдвинута президентом РФ Владимиром Путиным на XX съезде партии «Единая Россия».