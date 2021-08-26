Генпрокуратуру попросили признать Фонд имени Генриха Белля нежелательным в России

Журналисты направили в Генпрокуратуру запрос о признании деятельности немецкой некоммерческой организации нежелательной на территории России.

Администрация Екатеринбурга ранее отказалась проводить тренинг для представителей СМИ после того как стало известно, что организаторы мероприятия связаны с Фондом Генриха Белля. Журналисты Федерального агентства новостей, досконально изучив историю организации, убедились, что настороженное отношение к НКО является вполне обоснованным. Редакция уверена, что немецкий фонд имеет все основания, чтобы быть признанным нежелательным в России.

Мероприятие под названием "Это было в новостях?" должно было проходить в екатеринбургском "Доме Маклецкого" с 27 по 29 августа. Участникам обещали, что они непременно научатся разбираться в публикуемой СМИ информации и смогут без труда выявлять фейковые данные. Организатором тренинга, проведение которого изначально было согласовано с городским управлением культуры, выступила сеть проектов "Пространство политика". Оказалось, что ее спонсором является немецкий Фонд имени Генриха Белля, имеющий довольно сомнительную репутацию. В связи с тем, что организаторы не уведомили администрацию Екатеринбурга о связях с недружественным России фондом, было решено отложить проведение мероприятия до выяснения обстоятельств.

Что касается иностранной организации, то о ее деструктивной работе еще весной текущего года говорил председатель Комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России Василий Пискарев в ходе переговоров в немецким послом Гезу Андреасом фон Гайром. По словам российского парламентария, ряд неправительственных организаций из Германии на протяжении нескольких лет вмешивался во внутрироссийские дела. Кроме того, такие НКО неоднократно ловили на попытках оправдать деятельность террористов, противодействовать российским проектам по линии топливно-энергетического комплекса, а также продвижении националистических и сепаратистских настроений и искажении истории. Три организации — "Форум русскоязычных европейцев", "Немецко-русский обмен" и Центр либеральной современности — в мае текущего года были признаны нежелательными в России.

Вероятно, аналогичная участь ждет и немецкий Фонд имени Генриха Белля. Ввиду того, что его программы чаще всего носят антироссийский и провокационный характер, Федеральное агентство новостей обратилось в Генеральную прокуратуру России с просьбой рассмотреть вопрос о внесении данного НКО в список нежелательных организаций на территории нашей страны.