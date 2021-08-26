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Кучма объяснил, как Путин повлиял на сплоченность украинцев

Кучма объяснил, как Путин повлиял на сплоченность украинцев

Президент России Владимир Путин объединил киевский народ, уверен бывший украинский лидер Леонид Кучма.

Экс-глава государства объяснил, как Путин повлиял на сплоченность украинцев, в статье для местного издания. Именно Россия помогла народу осознать себя как отдельную нацию.

"Я и в страшном сне представить не мог, что тем президентом, который наконец объединит украинский народ, окажется Путин", — написал Кучма.

Бывший политик согласился с мнением президента о превращении Украины в "анти-Россию". В таком случае, Киеву придется развиваться в негативном русле как отражение чего-либо, добавил экс-глава государства.

Ранее Кучма прокомментировал воссоединение России и Крыма, передает телеканал "360". По мнению бывшего политика, процесс стал возможен из-за нежелания Киева "защищать" территории.