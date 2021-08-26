Юшков предложил «план Б» для полной загрузки «Северного потока – 2»

«Северный поток – 2» все же имеет возможность заработать на полную мощность, даже несмотря на то, что суд Германии отклонил ходатайство о выводе газопровода из-под действия европейской газовой директивы.

О том, какие действия в сложившейся ситуации может предпринять руководство «Северного потока – 2», в эфире радио Sputnik рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Ранее стало известно о решении Высшего земельного суда Дюссельдорфа оставить в силе постановление Федерального сетевого агентства Германии, то есть не выводить новый газопровод «Северный поток – 2» из-под обновленных требований газовой директивы Евросоюза, согласно которым владелец газа и владелец трубы должны быть разделены. Таким образом, согласно решению суда, компания «Газпром» может использовать не более 50% построенного ею же газопровода.

Ранее оператор строительства нового газопровода – компания Nord Stream 2 AG, которая на 100% принадлежит российскому газовому гиганту «Газпром» попыталась оспорить решение немецкого регулятора в суде, однако проиграла дело. При этом сообщалось, что руководство компании по-прежнему не согласно с запретом компании, добывающей газ, осуществлять и его доставку европейским потребителям, и намерено вскоре объявить о новом плане действий.

По мнению Игоря Юшкова, у «Северного потока – 2» действительно остается возможность использовать свои мощности на все 100%.

«Теперь "Газпрому" целесообразно рассматривать «план Б». Он заключается в том, что половину газа, которым будет загружаться "Северный поток – 2", надо будет еще в морской его части продавать уже европейским потребителям. То есть просто поменять точку сдачи приемки. Если раньше "Газпром" передавал право собственности на газ в Австрии, в Германии, то теперь это надо делать выше по течению», — объяснил Игорь Юшков.

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Эта мера, по его словам, приведет к тому, что по «Северному потоку – 2» формально будет идти половина газа, принадлежащего «Газпрому», а половина – принадлежащего уже европейским покупателям. А сам газопровод при этом сможет работать на полную мощность.

Об этом, отметил эксперт, руководству «Газпрома» и предстоит теперь договариваться с европейцами.

«На каких условиях они согласятся перенести точку сдачи приемки. Но это, скорее всего, произойдет в 2022 – 2024 годах. Сейчас "Газпрому" в любом случае надо будет качать 40 миллиардов кубов газа через Украину до конца 2024 года, поэтому будет достаточно загружать и половину "Северного потока – 2"», — отметил Юшков.

А вот после того, как в конце 2024 года закончится действие пятилетнего российско-украинского контракта на транзит газа через украинскую ГТС, можно ожидать, что «Газпром» все же договорится с европейскими партнерами о прямых поставках газа по дну Балтийского моря и передаче права собственности на топливо чуть раньше по газопроводу, что позволит загрузить «Северный поток» на полную мощность, заключил Игорь Юшков.