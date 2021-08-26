МИД России поздравил коллег из Египта с годовщиной установления дипотношений

Министерство иностранных дел России поздравило Египет с 76-летием дипломатических отношений Советского Союза с североафриканским государством.

Дипломатические отношения между СССР и Египтом были установлены 26 августа 1943 года. Сотрудники МИД России подчеркнули, что Египет является одним из ключевых партнеров Кремля в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Ранее в МИД России назвали сроки завершения строительства "Северного потока — 2". Проект может быть окончательно реализован в течение нескольких недель.