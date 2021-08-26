Эвакуировавший людей из Кабула самолет ВВС Италии обстреляли неизвестные

Воздушный борт Военно-воздушных сил Италии, эвакуировавший людей из Кабула, был обстрелян неизвестными при взлете в столичном аэропорту. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как сообщает агентство Agi со ссылкой на военные источники, на борту транспортного самолета итальянских ВВС C-130J летели журналисты и 98 гражданских. Предполагается, что неустановленные лица произвели обстрел из тяжелого автоматического оружия сразу после взлета воздушного судна. Как сообщают обозреватели агентства, стрельба велась с позиции за пределами аэропорта или с соседней возвышенности.

Отмечается, что в результате происшествия никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Командир транспортника совершил экстренный маневр, после чего самолет направился в Кувейт, откуда его пассажиров перевезут в Италию на другом воздушном судне.