Специалисты Роспотребнадзора назвали болезни, от которых защищает употребление тыквы

Витамины и минералы, содержащиеся в тыкве, предотвращают развитие некоторых болезней. Специалисты Роспотребнадзора объяснили, в чем заключаются полезные свойства растения.

В мякоти тыквы содержатся антиоксидантные витамины А, С и Е, а также витамины группы В: тиамин, рибофлавин, фолиевая кислота, В6, ниацина и пантотеновая кислота. Также растение богато магнием, калием, марганцем, фосфором, медью и железом.

Все эти вещества, как объяснили в управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл, помогают в предотвращении развития ожирения, рака и аденомы простаты. Специалисты также рекомендуют употреблять ее в пищу при кожных болезнях и проблемах со зрением.

Благоприятно тыква действует и на настроение. Содержащийся в растении триптофан борется с депрессией. Поддерживает иммунитет и улучшает работу сердца и мышц за счет калия и магния.