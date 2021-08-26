Чехия не будет вести переговоры с талибами

Чешская Республика не пойдет на переговоры с новыми властями Афганистана.

Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

По словам главы чешского правительства, отношение к Афганистану во главе с «Талибаном»1 (организация, признанная террористической, запрещена в РФ) — это скорее прерогатива Совета безопасности Европы. Или тема для обсуждения в Североатлантическом альянсе (НАТО), сообщает издание EurAsia Daily.

При этом Бабиш заметил, что только время покажет, можно ли доверять столь радикальной исламистской организации, как «Талибан».

После вывода американского контингента из Афганистана, талибы буквально за несколько дней сумели захватить власть в стране. По настоящее время международное сообщество еще не выработало своей единой позиции в вопросе признания «Талибана». Можно вспомнить, что несколько ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек, реагируя на события в Афганистане, заявил, что Праге придется считаться с объективной реальностью в этой стране и стремится к более активному взаимодействию со странами, которые сотрудничают с талибами.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации