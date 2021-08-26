ЦИК оспорил выдвижение ряда кандидатов из-за их зарубежных активов

Центральная избирательная комиссия оспорила в Верховном суде регистрацию ряда кандидатов от Партии роста и Российской партии свободы и справедливости (РПСС). У претендентов на думские кресла, по данным Центробанка РФ, есть финансовые инструменты за рубежом.

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что уже уведомила о позиции и дальнейших действиях избиркома представителей упомянутых политических сил.

«Мы с учетом того, что сам Центробанк понимает, что там есть информация для проверок и уточнений, не берем на себя смелость принимать такие решения об отзыве списков, лишения регистрации. Поэтому единственно возможный путь — мы сейчас эту информацию направляем в Верховный суд, у которого есть дополнительные сведения собрать дополнительные сведения и представить нам судебное решение, на основании которых будем решать, что делать», — цитирует ее РИА Новости.

Административный иск направлен в отношении кандидатов от Партии роста Елены Мотовой, Рафаиля Гибадуллина, Магомеда Магомедалиева, Евгения Орлова, Заура Шахбанова и Алексея Урываева, а также Дмитрия Потапенко от РПСС.

Напомним, что выборы в Госдуму, девяти глав субъектов федерации, а также депутатов законодательных органов власти в 39 регионах пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.

Кандидатами в Госдуму VIII созыва зарегистрированы представители следующих партий: ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости, «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди», «Единая Россия».