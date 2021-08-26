Японцы напечатали на 3D-принтере самую дорогую говядину в мире

Японские ученые с помощью полученных от коров стволовых клеток напечатали на 3D-принтере самую дорогую в мире мраморную говядину вагю.

Вагю считается самой дорогой из-за большого содержания внутримышечного жира, который придает ему характерный вкус и мраморный узор. Ученые из Осакского университета смогли максимально точно воссоздать текстуру мяса.

"Использовав гистологическую структуру говядины вагю как макет, мы разработали метод 3D-печати, который позволяет воспроизводить сложные структуры с заданными характеристиками — такие как мышечные волокна, жир и кровеносные сосуды", — объяснил один из соавторов исследования.

Специалисты рассчитывают, что их технология позволит изготавливать мясо исходя из потребностей потребителя, персонализировав жировые и мышечные компоненты вагю.