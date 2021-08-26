Российские пенсионеры начнут получать выплату в 10 тыс. рублей со следующей недели

Около 30,7 млн российских граждан, которым пенсия приходит на карту, получат единовременную выплату в 10 тыс. рублей в конце следующей недели, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Еще 12,7 млн россиян начнут получать денежное довольствие с 3 сентября. Речь идет о тех, кому доставляют пенсию на дом с помощью сотрудников "Почты России", подчеркнул министр. Соответствующее пояснение Котяков сделал на совещании по реализации президентских поручений о единовременной выплате пенсионерам.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости провести еще одну разовую выплату всем категориям пенсионеров. Уже во вторник, 24 августа, глава государства подписал указ.