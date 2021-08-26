Россия заняла третье место в медальном зачете Паралимпийских игр в Токио

Завершился второй день Паралимпиады в Токио, который принес России третью строчку в медальном зачете.

Российский актив пополнился еще на три золотых медали по окончанию второго дня соревнований. Всего в копилке российской сборной оказалось 17 наград — шесть золотых, пять серебряных и шесть бронзовых. Первое место в медальном зачете занял Китай с 23 медалями, среди которых восемь золотых, пять серебряных и десять бронзовых наград. На второй позиции находится Великобритания, взявшая 16 наград, в том числе шесть золотых, семь серебряных и три бронзовых медалей.