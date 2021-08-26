CNN: "Талибан" взял под домашний арест экс-президента Афганистана Карзая

Бывший президент Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета по национальному примирению в Афганистане Абдулла Абдулла оказались под домашним арестом.

Как передает CNN, боевики движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) лишили их охраны и поместили под домашний арест. Кроме того, конфискованы машины Карзая, а его телохранители остались без оружия. Ранее экс-президент страны переехал в дом к Абдулле, где вскоре прошли обыски.

Карзай и Абдулла являются членами Координационного совета по мирному переходу власти от бывшего правительства к талибам.