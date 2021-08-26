Погребинский назвал единственного человека, который может дать отпор Зеленскому на Украине

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский обратил внимание, что на Украине продолжает нарастать недовольство действиями президента Владимира Зеленского.

Мнение политолога особенно укрепилось после резкого заявления спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, который назвал украинского лидера «диктатором, узурпировавшим власть».

«Это было ожидаемо, поскольку Разумков не раз уже отказывался голосовать в Совете национальной безопасности и обороны за предложения президента. <…> И нет ни одного человека, кроме Разумкова, который может противостоять ему [Зеленскому — Прим. ред.]», — считает политолог.

Погребинский не исключает, что спикер Рады может претендовать на место украинского президента. Однако для этого Разумкову сначала нужно «отдалиться» от Зеленского, выйти из правящей партии и основать свою. В настоящее время, по словам политолога, Разумков уже «заручился поддержкой» посольства США.

ТАСС / Zuma\TASS

Одновременно с этим Погребинский допускает, что резкие высказывания Разумкова о Зеленском были произнесены просто на эмоциях, и в них нет никакого политического подтекста.

Триггером могло стать выступление главы государства на параде в честь 30-летия независимости Украины. Погребинский признался, что сам был неприятно поражен «наглым и возмутительным бредом», который произносил Зеленский.

«То, что говорил Зеленский, являлось продолжением темы той самой "Крымской платформы". Все вместе воспринимается у меня в голове как один непрекращающийся спектакль. <...> Может, Разумков тоже эмоционально ко всему этому отнесся, как и я», — рассуждает политолог.

Ранее депутат Верховной рады, член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива обвинил Зеленского в корысти из-за «Крымской платформы». Депутат уверен, что украинский саммит понадобился Зеленскому только потому, что у него имеется недвижимость в Ялте.