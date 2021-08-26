"Вынуждены разгребать бардак": Шугалей о результатах встречи с талибами в Афганистане

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей подвел итоги пресс-конференции в Министерстве информации и культуры Афганистана.

Известный социолог в посте, опубликованном в Telegram-канале, рассказал, что час назад закончилась встреча, организованная для российских средств массовой информации. На ней присутствовали ФАН, телеканалы "Россия" и RT. Это интервью, отметил Шугалей, было первым официальным мероприятием для наших СМИ. Спикером выступил официальный представитель "Талибана" (террористическая организация, запрещенная в России) Забихулла Муджахид.

Резюмируя, Шугалей отметил, что талибы "вынуждены разгребать бардак", оставленный после ухода американских военных. Кроме того, представители организации охотно идут на контакт и открыты к переговорам, в первую очередь со своим народом и со всем миром. Муджахид выразил надежду, что "Талибану" удастся наладить отношения с Россией, подчеркнул глава ФЗНЦ.

"Они не хотят никакой крови, не хотят, чтобы их воспринимали как захватчиков", — заявил Максим Шугалей.

Кроме того, российскому ученому удалось пообщаться с Забихуллой Муджахидом без камер. В результате он получил разрешение на бессрочную работу на территории Афганистана. Таким образом, Фонд защиты национальных ценностей, по словам Шугалея, сможет проводить в стране любые социологические исследования и съемку.