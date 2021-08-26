Россиянка Бойкова завоевала серебро в фехтовании на Паралимпиаде в Токио

Российская спортсменка Виктория Бойкова стала обладательницей серебряной медали на летних Паралимпийских играх в Токио. Награда стала 17-й в общей копилке команды.

Россиянка стала второй в индивидуальном фехтовании на шпагах в категории B на 16-й летней Паралимпиаде. В финале Бойкова проиграла китайской паралимпийской спортсменке Тань Шумэй. Противостояние шпажисток завершилось со счетом 3:0 в пользу представительницы Китая.

Третье место в фехтовании на шпагах завоевала спортсменка из Индонезии Джана Сайсуне. В борьбе за медаль Паралимпиады-2020 она одолела китаянку Чжоу Цзинцзин (15:8).