Российский суд впервые оштрафовал WhatsApp за отказ локализовать данные пользователей

Суд в Москве оштрафовал WhatsApp за отказ локализовать данные российских пользователей. Сумма взыскания — 4 млн рублей.

За несоблюдение закона о хранении персональных данных российских пользователей на территории страны предусмотрен штраф. Соответствующую санкцию в отношении WhatsApp согласовал мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы.

Это первое взыскание в отношении мессенджера, вынесенное российским дворцом правосудия за нарушение по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ. Санкция предполагает штраф в размере от 1 до 6 млн рублей.